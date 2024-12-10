Франція починає виведення військ з Чаду

Франція розпочала виведення своїх військових з Чаду, зі столиці країни вже вилетіли два французьких військових літаки.

Про це повідомила французька армія.

Два літаки Mirage 2000D вже повернулись до Франції. Це сталось після того, як уряд Чаду 28 листопада припинив дію пакту про оборонну співпрацю з Францією.

Умови виведення військ і те, чи залишаться французькі війська в центральноафриканській країні взагалі, ще не узгоджені, зазначає Reuters.

Франція вже вивела своїх солдатів з Малі, Буркіна-Фасо і Нігеру після військових переворотів у цих західноафриканських країнах і поширення антифранцузьких настроїв.

Відхід з Чаду покладе край десятиліттям французької військової присутності в регіоні Сахель і припинить там прямі військові операції Франції проти ісламістських бойовиків.

Франція все ще має близько 1 000 військовослужбовців у Чаді. Щоб остаточно узгодити графік згортання операцій, обом країнам знадобиться ще кілька тижнів.