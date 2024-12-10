Ще у двох російських БпЛА знайшли іноземні компоненти

В російських безпілотниках FPV «Молнія» та аналогу «Орлану» — «Феніксі», є іноземна електроніка, зокрема з КНР, Швейцарії, США і Нідерландів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Молнія» – ударний безпілотний літальний апарат літакового типу, який запускають зі спеціальної катапульти та наводять на ціль оператори, як FPV-дрон. БпЛА має дальність польоту до 40 км і бойову частину до 5 кг, що в десять разів менше за ту, що має Shahed.

Росія також використовує ці БпЛА для терору мирного населення в наближених до лінії фронту містах і районах. В листопаді цього року ціллю стали багатоповерхівка та торгівельний центр у Салтівському районі Харкова, тоді поранення отримали декілька українських цивільних.

Раніше російська армія використовувала такі дрони без бойових частин, щоб перевантажити українську ППО.

Електродвигуни, польотні контролери, камери й переважна більшість електронних деталей мають маркування китайських компаній. Йдеться про FATJAY, SpeedyBee, Caddx, Huayi Microelectronics, Trex Technologies тощо.

Водночас китайські польотні контролери, як і багато інших плат різноманітної російської зброї, працюють на мікроконтролерах з маркуванням швейцарського виробника STMicroelectronics, що має виробництва в девʼятьох країнах А в платі управління двигуном використовують перетворювачі з маркуванням американського виробника Vishay та конденсатори японської фірми Rubycon.

«Фенікс» – це розвідувальний дрон, який у РФ називають «розвитком «Орлану-10». Це дрон має деталі з маркуванням виробників з пʼяти країн, а саме: США, Швейцарії, КНР, Нідерландів і Тайваню. Але найбільше деталей (7) мають маркування вже згаданої вище швейцарської фірми STMicroelectronics.