У «Дії» тепер можна оформити послуги для чинних і колишніх військових та їхніх рідних

Відтепер через портал державних послуг «Дія» можна оформити низку послуг для чинних і колишніх військовослужбовців та їхніх рідних.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, уряд продовжує цифровізацію послуг. Так, завдяки експериментальному проєкту в порталі «Дія» можна буде оформити такі послуги:
- статус людини з інвалідністю внаслідок війни;
- грошову допомогу пораненим;
- призначення пенсії за інвалідністю;
- забезпечення засобами реабілітації;
- житлово-комунальні пільги;
- послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.
«Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії», — заявив Денис Шмигаль.