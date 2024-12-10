Австралія третьою у світі випробувала ракети Tomahawk

В Австралії успішно запустили першу в країні американську крилату ракету Tomahawk. Це третя країна після США та Великої Британії, яка купила та запустила цей вид ракет.

Про це повідомляє Міністерство оборони Австралії.

Першу Tomahawk в Австралії випустив есмінець класу «Хобарт» біля західного узбережжя США під час випробувань та оцінок.

Австралія придбає понад 200 ракет Tomahawk, які розгорнуть на її есмінцях класу «Хобарт» і майбутніх платформах Військово-морських сил, включаючи підводні човни класу «Вірджинія» та, за умови техніко-економічних обґрунтувань, фрегати класу «Хантер». На це уряд інвестує $1,3 мільярда.

«Tomahawk — це перлина в короні та крок до зміни нашої вогневої потужності, засобів стримування та здатності вражати наземні цілі на дистанціях, яких ніколи раніше не мав Королівський флот Австралії», — сказав міністр оборонної промисловості та забезпечення можливостей Австралії.

За його словами, Tomahawk країна купила раніше, ніж планувала, але ця та інша зброя — безпека для австралійців, адже так Сили оборони країни зможуть реагувати на будь-які загрози. На початку цього року Австралія тестувала протикорабельні крилаті ракети Naval Strike Missile (NSM) і зенітні ракети Standard Missile 6.