Google розробила квантовий обчислювальний чип — він найпотужніший наразі

Google представила новий чип Willow, який спеціалізується на квантових обчисленнях і нібито за п’ять хвилин може розвʼязати проблему, для виконання якої найшвидшим у світі суперкомп’ютерам наразі знадобилося б десять септильйонів – або 10 000 000 000 000 000 000 000 000 років.

Про це повідомляє BBC.

Google каже, що її новий квантовий чип має «прориви» та «прокладає шлях до корисного, великомасштабного квантового компʼютера».

Однак з посиланням на слова експертів, BBC зазначає, що Willow на цей час є в основному експериментальним пристроєм — тобто квантовий комп’ютер, який матиме потужність, щоб вирішити широке коло проблем реального світу, ще потребує років і фінансових вкладень.

Хартмут Невен очолює лабораторію Google Quantum AI, яка створила Willow, зазначає, що Willow будуть використовувати в «деяких практичних цілях», але наразі не надає більше деталей.

Але чип, який зможе виконувати комерційні програми, не з’явиться раніше кінця десятиліття, сказав він. Спочатку ці додатки будуть симуляцією систем, де важливі квантові ефекти.

За словами Хармута Невена, Willow — це «найкращий квантовий процесор, створений нині».

Google вибрала проблему для використання як еталон продуктивності, її «спеціально розробили для квантового комп’ютера», і це не продемонструвало «універсального прискорення порівняно з класичними комп’ютерами».

А проте Willow представляє значний прогрес, зокрема у виправленні помилок — основною проблемою квантової технології є те, що вона схильна до помилок.

Але дослідники Google кажуть, що їм вдалося змінити цю ситуацію та спроєктувати й запрограмувати новий чип, щоб рівень помилок у всій системі знизився зі збільшенням кількості кубітів.

Пан Невен вважає, що це був великий «прорив», який подолав ключову проблему, яку галузь шукала «майже 30 років».

Помилки є значною перешкодою для створення більш потужних квантових комп’ютерів, і ця розробка була «обнадійливою для всіх, хто прагне створити практичний квантовий комп’ютер», сказав професор Вудворд.

Але в самій Google зазначають, що для розробки практично корисних квантових комп’ютерів рівень помилок все одно має бути значно нижчим за той, що має Willow.

Чип Google має зберігатися за наднизьких температур, щоб бути ефективним.

Директор Національного центру квантових обчислень (NQCC) Майкл Катберт сказав, що він обережно ставиться до формулювань, які підживлюють «цикл ажіотажу», і вважає, що Willow є радше «віхою, а не проривом».

Що таке квантові компʼютери

Квантовий компʼютер – це пристрій, який використовує принципи квантової механіки для виконання обчислень. На відміну від класичних компʼютерів, які оперують бітами (що можуть мати значення 0 або 1), квантові компʼютери використовують кубіти. Кубіти можуть перебувати в суперпозиції станів, тобто бути одночасно і 0, і 1. Дуже простою мовою, чим кориснішим є квантовий комп’ютер, тим більше кубітів він має.

Завдяки суперпозиції, квантовий компʼютер може виконувати величезну кількість обчислень одночасно, що дозволяє розвʼязувати складні задачі набагато швидше, ніж це роблять класичні компʼютери.

Для чого можна використовувати квантові компʼютери:

швидке моделювання молекул і матеріалів для створення нових ліків, батарей та інших матеріалів з унікальними властивостями;

розробка нових, незламних систем шифрування, а також розкриття існуючих шифрів;

розвʼязання складних оптимізаційних задач, наприклад у логістиці, фінансах та штучному інтелекті;

створення нових ліків.

Також очікують, що згодом квантові комп’ютери допоможуть вирішувати ряд завдань, включаючи логістичні проблеми, як-от розподіл вантажів на літаках або маршрутизація телекомунікаційних сигналів чи накопиченої енергії в національній мережі, каже професор.