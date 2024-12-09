Мер Единбурга подав у відставку — після звинувачення в домаганнях до українських біженок

Мер Единбурга Кеммі Дей подав у відставку після того, як поліція розпочала проти нього розслідування за звинуваченням у неналежній поведінці стосовно біженок з України.

Про це пише ВВС.

Дей сказав, що останні повідомлення в медіа про його особисте життя «відволікають його від важливої роботи». Це нібито причина, чому він іде з посади керівника міськради. Дей також пообіцяв співпрацювати з правоохоронцями в їхньому розслідуванні.

Кеммі Дей з 2008 року працював депутатом ради Единбурга, а з 2022-го очолив міську раду як представник лейбористів, що мають там меншість. Тепер міськрада Единбурга має обрати нового керівника 19 грудня.