Україна отримає €4,1 мільярда за програмою Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу схвалила другий транш на суму €4,1 мільярда за програмою Ukraine Facility. Ці гроші підуть на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України у період 2024—2027 років.

Про це йдеться в пресрелізі.

Другий транш Рада ЄС схвалила, бо Україна виконала потрібні умови та реформи, передбачені в плані, щоб отримати гроші. Гроші надають у вигляді грантів і позик.

Реформи стосуються боротьби з корупцією та відмиванням грошей, змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів, бізнес-середовища, енергетики, екологічного переходу та захисту навколишнього середовища.

Раніше Україна отримала за програмою Ukraine Facility близько €12 мільярдів.