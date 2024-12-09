Сили ППО збили 18 з 37 дронів та дві авіаракети Х-59/69, запущені по Україні

У ніч проти 9 грудня 2024 року армія Росії атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами та 37 дронами Shahed та інших типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 08:00 Сили ППО збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.
Ще 18 безпілотників локаційно втрачено, один — у повітрі.
Через падіння збитих ворожих БпЛА на Вінниччині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств.
Станом на 08:21 російські дрони фіксували на північному сході Запорізької області.