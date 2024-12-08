Ізраїль вдарив по авіабазах у Сирії

Ізраїльська авіація завдала ударів у районах Дараа і Сувейда на півдні Сирії та по авіабазі Меззе поблизу столиці Дамаска.

Про це пишуть сирійські й ізраїльські медіа.

Ізраїльські військові націлилися на склади боєприпасів і зброї на авіабазі Халхалах у Сувейді, кілька обʼєктів у провінції Дараа та авіабазу Меззе.

За інформацією The Jerusalem Post, армія оборони Ізраїлю вдарила по заводу з виробництва хімічної зброї, який належить режиму Башара Асада, щоб не дати повстанцям захопити його.

Раніше у ЦАХАЛ заявляли, що відстежують розміщення зброї в Сирії і працюють над тим, щоб не допустити до неї підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» чи будь-яке інше, яке загрожує Ізраїлю.

Що передувало

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, які раніше контролювали бойовики опозиції.