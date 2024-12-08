Рубінові черевички з «Чарівника країни Оз» продали на аукціоні за $28 мільйонів

На аукціоні Heritage Auctions за $28 мільйонів продали рубінові черевички, які носила актриса Джуді Гарленд у класичному фільмі «Чарівник країни Оз». Спершу їхню вартість оцінювали до $3 мільйонів.

Про це йдеться на сайті аукціону.

Аукціоністи назвали черевички «Священним Граалем голлівудських пам’ятних речей» і сказали, що їхня ціна зробила їх найціннішими пам’ятними речами з фільмів, які коли-небудь продавали на аукціоні.

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З часів зйомок фільму у 1939 році вцілили лише чотири пари таких черевичків. Одна з них належала колекціонерові з 1970-х років, і саме цю пару виставили на аукціон.

Рубінові черевички — це пара вінтажних туфель від Innes Shoe Co., виготовлених із червоного шовкового фаю, з верхом та підборами, вкритими шовковим жоржетом із вручну нашитими паєтками. Вони мають підкладку з білої шкіри, а шкіряні підошви пофарбовані в червоний колір, із фетром, прикріпленим до передньої частини основи кожного черевичка. Бантики виготовлені вручну з бакраму і трохи відрізняються за розміром. Вони обрамлені стразами та заповнені намистинами.