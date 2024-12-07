У Франції урочисто відкрили собор Нотр-Дам, який ремонтували після пожежі 2019 року

Ввечері 7 грудня в Парижі пройшла урочиста церемонія відкриття собору Нотр-Дам, який з 2019 року був на ремонті через масштабну пожежу.
Про це пишуть The Guardian, Le Figaro та BMF TV.
О 19:10 (20:10 за Києвом) задзвонили дзвони собору, знаменуючи початок церемонії.
Після цього архієпископ Парижу монсеньйор Ульріх відчинив двері собору, символічно постукавши в них жезлом. Його супроводжувало духовенство.
На церемонії показали фільм про пожежу та реконструкцію собору, відтак оваціями вшанували рятувальників і будівників. Фасад собору в цей момент підсвітили словом «Дякую».
- Пожежа в Нотр-Дамі спалахнула 15 квітня 2019 року. Тоді вогонь знищив дах і шпиль будівлі, а стіни, вітражі й орган вкрила кіптява. Дивом вдалося вберегти секцію з 13-тонними дзвонами: якби вони впали, могли б не витримати стіни собору.
- На відновлення Нотр-Даму жертвували з усього світу, вдалося зібрати майже мільярд доларів. Памʼятку відновлювали понад 250 компаній і сотні експертів.