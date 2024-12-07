У Тбілісі знову розігнали акцію протесту — майже 50 людей затримали

Грузинські спецпризначенці вперше за три дні розігнали мітинг на проспекті Руставелі у Тбілісі, який проходив у ніч на 7 грудня. Проти демонстрантів застосували водомети та сльозогінний газ.

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Зрештою протестувальників відтіснили з території, прилеглої до парламенту. Причиною розгону стало начебто використання демонстрантами піротехніки. За даними МВС Грузії, постраждав один правоохоронець. Загалом акція була мирною, як і в попередні дні.

За даними медіа, на мітингу затримали одного з лідерів партії «Гірчі — більше свободи» та «Коаліції за зміни», депутата Цотне Коберідзе. Після звільнення він розповів, що його побили.

Після цього протестувальники перейшли на набережну і продовжили ходу в бік площі Героїв і мерії Тбілісі. Там сталася сутичка з невідомими — повідомляють, що одна людина була озброєна.

За даними МВС Грузії, загалом в адміністративному порядку затримали 48 людей. Їм інкримінують непокору працівникам поліції та дрібне хуліганство. Серед затриманих — журналіст телекомпанії Mtavari Бека Коршія та ексзаступник міністра економіки Грузії Зураб Алавідзе.