У Канаді заборонила понад 300 видів вогнепальної зброї — частину хочуть віддати Україні

Канада заборонила ще 324 різновиди вогнепальної зброї — в уряді вважають, що така зброя має бути на полі бою, а не в руках мисливців чи спортивних стрільців.

Про це повідомляє Associated Press.

Оттава також заявила, що співпрацює з урядом України, щоб зʼясувати, як можна передати цю зброю для використання на війні проти Росії.

Федеральний уряд зараз працює з провінціями, територіями та поліцією над запланованим викупом забороненої зброї у приватних власників.

Цей крок слідує за забороною у травні 2020 року на 1 500 марок і моделей вогнепальної зброї, кількість яких до листопада цього року зросла до більш ніж 2000.