Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу — щонайменше 17 поранених, двоє людей загинули

Росіяни ввечері 6 грудня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Жертвами стали двоє чоловіків, ще 17 людей постраждали, серед них дитина.

Про це повідомляють голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та Офіс генерального прокурора.

ЗС РФ здійснили атаку близько 17-ї години. Очільник ОВА поінформував, що, попередньо, пошкоджено адмінбудівлю. Згодом зʼявилася інформація про постраждалих. Серед них — 6-річний хлопчик, він у лікарні в стані середньої тяжкості.

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Станом на 19:00 кількість потерпілих у Кривому Розі збільшилася до 17. У людей різані рани, забої та осколкові поранення. Щонайменше пʼятьох з них ушпиталили. Ще один чоловік загинув у лікарні — кількість жертв атаки збільшилася до двох людей.