Вчені виявили, що буйволиці «дружать» з особинами, схожими на них за характером

Самиці водяного буйвола обирають собі подруг за спільними рисами характеру — наприклад, соціальною напруженістю та домінантністю. Таку схожість називають особистісною гомофілією.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі iScience.

Зоологи спостерігали за 30 дикими водяними буйволами на острові поблизу Гонконгу, Китай. Соціальну близькість між тваринами визначали за тим, як часто вони фізично взаємодіяли та були поруч. Перебування поруч виявилося головним показником дружби між буйволами — коли вони разом відпочивали, пересувалися та їли.

Об’єктом дослідження стали три риси характеру: соціальна напруженість, тобто уникання інших у стаді; домінантність у взаємодії з іншими буйволами; пильність, тобто реакція на загрози. На відміну від соціальної напруженості та домінантності, пильність як особливість характеру не вплинула на дружбу між тваринами. Стосунки також не залежали від віку, рангу та родинних зв’язків буйволиць.

Раніше вважалося, що особистісна гомофілія відіграє роль у побудові соціальних зв’язків лише у приматів, зокрема людей. Відкриття науковців може допомогти покращити умови утримання тварин у неволі та відновити їхню популяцію в природі.