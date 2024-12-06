Новим генсеком ОБСЄ став колишній глава МЗС Туреччини Сінірліоглу

Колишній міністр закордонних справ Туреччини Ферідун Сінірліоглу став новим генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

Сінірліоглу — турецький дипломат і політик з великим досвідом у міжнародних відносинах. З 2016 по 2023 рік він був постійним представником Туреччини в ООН, представляючи інтереси своєї країни на ключових міжнародних форумах.

У період із серпня до листопада 2015 року він обіймав посаду міністра закордонних справ Туреччини.

На засіданні Ради міністрів ОБСЄ також затвердили ще кілька ключових призначень:

Марія Телалян, радниця з правових питань МЗС Греції, стала директоркою Бюро з демократичних інститутів і прав людини;

Крістоф Камп, постійний представник Нідерландів в ОБСЄ, призначений Верховним комісаром у справах національних меншин;

Ян Браатху, представник Норвегії в ОБСЄ, тепер відповідатиме за свободу медіа.

ОБСЄ — найбільша у світі регіональна міжурядова організація з питань безпеки. Має статус спостерігача в ООН. Обʼєднує 57 країн-учасниць з Європи, Азії та Північної Америки.