У 2025 році в Україні випробовуватимуть нові естонські ракети, які збиватимуть дрони

Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies у 2025 році почне випробувати в Україні зенітні ракети Mark 1 власної розробки.

Про це повідомляє ERR.

«Ця технологія є багатообіцяючою, і ми почнемо її тестувати в Україні в новому році», — сказав генеральний директор Frankenburg Technologies Кусті Сальм.

Головною інновацією є те, що ці ракети оснащені штучним інтелектом для автономного наведення на ціль.

На сайті компанії зазначено, що компанія прагне революціонізувати системи наведення ракет за допомогою програми ситуаційної обізнаності на основі штучного інтелекту.

Водночас ці ракети доволі дешеві та можуть бути ефективними проти дронів Shahed та інших типів БпЛА.

Салм сказав військовому виданню новин Janes, що ракета Mark 1 може вражати цілі на висоті до двох кілометрів — саме на такій висоті зазвичай летять іранські безпілотники, які атакують Україну.

Естонська компанія планує розпочати своє виробництво спочатку з обсягом до кількох десятків ракет на тиждень, але в третьому кварталі планує виробляти сотні зенітних ракет щотижня, пише ERR.