Трамп визначився з кандидатом на посаду відповідального за політику США у сфері криптовалют та ШІ

Новообраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатурою на нову посаду відповідального за політику американської адміністрації у сфері штучного інтелекту і криптовалют. Йдеться про підприємця та інвестора Девіда Сакса.
Про це Трамп повідомив у власній соцмережі Truth Social.
Сакс відповідатиме за те, щоб країна стала світовим лідером у сфері штучного інтелекту і криптовалют. Саме ці галузі, на думку Трампа, мають вирішальне значення для конкурентоспроможності США.
За його словами, Девід Сакс також очолить президентську Раду радників з питань науки і технологій.
Сакс зіграв ключову роль у сприянні збору коштів Трампом серед донорів індустрії технологій, йдеться і про захід в його будинку в Сан-Франциско в червні цього року з квитками по $300 тисяч.
Сакс є генеральним партнером Craft Ventures — фонду венчурного капіталу, який він заснував наприкінці 2017 року. Раніше Сакс був головним операційним директором і керівником продуктів PayPal, а також засновником і генеральним виконавчим директором Yammer.
- У передвиборчій кампанії Дональд Трамп обіцяв зробити США «криптостолицею планети» та накопичити національний запас біткойнів. На тлі цих обіцянок після його перемоги на президентських виборах вартість біткоїна постійно росте та бʼє історичні показники. Так, 5 грудня вперше вартість біткоїна перевищила $100 тисяч.