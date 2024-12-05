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Президент до Дня волонтера нагородив 18 людей відзнакою «Золоте серце»

Автор:
Оля Березюк
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Президент Володимир Зеленський нагородив відзнакою «Золоте серце» 18 людей за їхній внесок у волонтерську допомогу та розвиток волонтерського руху під час війни в Україні.

Ось перелік тих, кого нагородив президент:

  • голова наглядової ради громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв;
  • голова громадської організації «BELUGA UA» Олександр Белюза;
  • керівниця проєкту Victory Drones фонду Dignitas Марія Берлінська;
  • співзасновниця громадської організації «Правозахисний центр «Принцип» Любов Галан;
  • волонтерка громадської спілки «Українська мережа за права дитини» Світлана Забава;
  • голова громадської організації «ПРОЛІСКА» Євген Каплін;
  • засновник Міжнародного благодійного фонду «ЮНІТІЮА» Володимир Коломайк;
  • співзасновниця та голова правління Запорізької обласної громадської організації «Мир та захист сім’ї» Жанна Ліщинська;
  • волонтерка благодійного фонду «Волонтерський штаб 5 окремої штурмової Київської бригади» Людмила Менюк;
  • керівниця гуманітарного департаменту благодійної організації «Фонд Сергія Притули» Марина Петриченко;
  • голова Всеукраїнської громадської організації «Лицарський Хрест» Оксана Тунік-Фриз;
  • волонтерка громадської спілки «Українська мережа за права дитини» Анастасія Халіулова;
  • волонтерка благодійного фонду «Спасемо Україну» Мирослава Харченко;
  • директорка благодійного фонду «Сталеві» Тетяна Харько;
  • голова громадської організації «Загартовані серця» Тетяна Хитра;
  • учасники гурту «Курган та Агрегат» Аміль та Раміль Насірови, Євгеній Володченко, які організовують масштабні збори для українських воїнів.

Відзнаку «Золоте серце» започаткували 2022 року. Відтоді щороку в Міжнародний день волонтера президент вручає її тим, хто зробив вагомий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху.