Президент до Дня волонтера нагородив 18 людей відзнакою «Золоте серце»

Президент Володимир Зеленський нагородив відзнакою «Золоте серце» 18 людей за їхній внесок у волонтерську допомогу та розвиток волонтерського руху під час війни в Україні.
Ось перелік тих, кого нагородив президент:
- голова наглядової ради громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв;
- голова громадської організації «BELUGA UA» Олександр Белюза;
- керівниця проєкту Victory Drones фонду Dignitas Марія Берлінська;
- співзасновниця громадської організації «Правозахисний центр «Принцип» Любов Галан;
- волонтерка громадської спілки «Українська мережа за права дитини» Світлана Забава;
- голова громадської організації «ПРОЛІСКА» Євген Каплін;
- засновник Міжнародного благодійного фонду «ЮНІТІЮА» Володимир Коломайк;
- співзасновниця та голова правління Запорізької обласної громадської організації «Мир та захист сім’ї» Жанна Ліщинська;
- волонтерка благодійного фонду «Волонтерський штаб 5 окремої штурмової Київської бригади» Людмила Менюк;
- керівниця гуманітарного департаменту благодійної організації «Фонд Сергія Притули» Марина Петриченко;
- голова Всеукраїнської громадської організації «Лицарський Хрест» Оксана Тунік-Фриз;
- волонтерка громадської спілки «Українська мережа за права дитини» Анастасія Халіулова;
- волонтерка благодійного фонду «Спасемо Україну» Мирослава Харченко;
- директорка благодійного фонду «Сталеві» Тетяна Харько;
- голова громадської організації «Загартовані серця» Тетяна Хитра;
- учасники гурту «Курган та Агрегат» Аміль та Раміль Насірови, Євгеній Володченко, які організовують масштабні збори для українських воїнів.
Відзнаку «Золоте серце» започаткували 2022 року. Відтоді щороку в Міжнародний день волонтера президент вручає її тим, хто зробив вагомий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху.