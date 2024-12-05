Telegram запускає партнерські програми та колажі в історіях

Telegram запустив систему партнерських програм, які дозволяють творцям монетизувати свою роботу, а розробникам мінізастосунків — залучати нових користувачів. Також користувачі Telegram тепер можуть знаходити наліпки за допомогою штучного інтелекту та створювати колажі з фото та відео у своїх історіях.

Про це йдеться в блозі месенджера.

Партнерські програми

Усі користувачі та канали Telegram тепер можуть заробляти зірки, приєднуючись до партнерських програм, запущених розробниками. Для цього треба перейти до свого балансу зірок та переглянути список доступних програм, вибрати одну з них, отримати унікальне реферальне посилання та почати ділитися ним.

Коли хтось використовує ваше реферальне посилання для доступу до мінізастосунку й здійснює в ньому покупки за допомогою зірок Telegram, ви будете заробляти комісію — відсоток у зірках від їхніх операцій.

Комісійні зʼявляться на вашому балансі в режимі реального часу, як тільки користувач, якого ви направили в мінізастосунок, здійснить там операцію. Зірки потім можна використати для купівлі товарів або підписок у застосунках, надсилання подарунків друзям, розблокування медіа у каналах.

Будь-який розробник мінізастосунків або ботів у Telegram може створити власну партнерську програму і вказати, яким відсотком своїх майбутніх доходів він готовий ділитися з тими, хто залучає користувачів. Розробники навіть можуть вирішувати, як довго вони хочуть ділитися доходами після того, як користувач почне взаємодіяти з їхнім мінізастосунком.

Пошук наліпок за допомогою штучного інтелекту

Завдяки спеціальній моделі штучного інтелекту, панель наліпок тепер підтримує складні пошукові запити за кількома ключовими словами. Наприклад, якщо ввести «жовта собака сміється», то можна побачити результати з понад 40 тисяч наліпок в офіційних наборах Telegram.

Ця функція працює на десятках мов, а premium-користувачі також можуть використовувати цей поліпшений пошук у розділі емоджі.

Колажі в історіях

В історіях Telegram тепер можна обʼєднувати до шести фотографій або відео в різних макетах. Додавати медіа можна безпосередньо з галереї або камери.