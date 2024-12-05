Київрада ухвалила бюджет столиці на 2025 рік.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Йдеться про понад 90 мільярдів гривень. З них 5 мільярдів спрямують на допомогу Збройним силам України.

Мер міста зауважив, що це кошти тільки на матеріально-технічне забезпечення військових частин. А загальна сума допомоги війську, за його словами, збільшуватиметься протягом року так, як це і відбувалося в попередні роки.

«Будемо спрямовувати більше коштів на підтримку військових підрозділів. А також — на виплати захисникам, захисницям та їхнім родинам. На житло та реабілітацію», — написав Кличко.

Він наголосив, що у 2024 загальна сума підтримки сягнула 10 мільярдів гривень, хоча в бюджет заклали лише 1 мільйон.

Цьогорічний бюджет столиці розподілили так:

на сферу освіти передбачили майже 32,4 млрд грн;

на транспортну галузь міста — понад 18,6 млрд грн;

на житлово-комунальну сферу — понад 7 млрд грн;

на соціальний захист — майже 10 млрд грн;

на сферу медицини — майже 6,5 млрд грн.

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