В Україні медиків заборонять переводити в піхоту

В Україні заборонять переводити людей з медичною освітою до піхоти — президент Володимир Зеленський увів у дію відповідне рішення Ради нацбезпеки та оборони.

Указ № 817/2024 опублікований на сайті президента України.

Тепер уряд має розробити додаткове нормативно-правове врегулювання для «встановлення на період дії воєнного стану заборони на призначення осіб з медосвітою на посади військової служби, які безпосередньо не повʼязані з медичною практикою (службою)».

Такі правила не стосуватимуться випадків, коли призначення відбувається за власним бажанням людини.

Крім того, уряд має опрацювати за місяць питання щодо можливого перегляду умов бронювання військовозобовʼязаних медпрацівників, фахівців з реабілітації та інших працівників сфери охорони здоровʼя.

Зокрема, це стосується зняття обмежень щодо кількості військовозобовʼязаних працівників закладів охорони здоровʼя державної та комунальної форм власності.

Також обласні держадміністрації хочуть зобовʼязати узгоджувати з органами виконавчої влади критерії, за якими вони визначають підприємства критично важливими.