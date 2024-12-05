Опитування: Більшість французів хоче провести вибори президента вже у 2025 році

Більшість французів хочуть, щоб Емманюель Макрон пішов у відставку і переніс президентські вибори з 2027 року на 2025.

Про це свідчать результати опитування Cluster17 для французького журналу Le Point.

Загалом за відставку Макрона виступають 54% французів. Опитування проводили в період між висуненням вотуму недовіри в понеділок, 2 грудня, і до падіння уряду прем’єр-міністра Мішеля Барньє у середу, 4 грудня.

Тим часом Емманюель Макрон заявляв, що не піде у відставку до закінчення свого другого пʼятирічного терміну в 2027 році. До відставки його закликали і деякі опозиційні законодавці.

Що передувало

Після парламентських виборів у червні — липні Національна асамблея була розділена на три основні блоки: ліву коаліцію, відому як «Новий народний фронт», центристських союзників президента Еманнюеля Макрона і ультраправу партію «Національне обʼєднання». Жоден з них не отримав абсолютної більшості.

У вересні Макрон попросив консерватора Барньє сформувати уряд, в якому домінуватимуть республіканці та центристи. Барньє до останнього вів переговори з «Нацобʼєднанням» і пішов на кілька поступок, аби задовольнити їхні бюджетні вимоги. Але французькі ультраправі їх назвали недостатніми.

Голосування за вотум недовіри у Нацасамблеї Франції ініціювали після того, як Барньє вирішив провести законопроєкт про бюджет соціального страхування на 2025 рік (який передбачав значну економію бюджету, зокрема підвищенням податків) в обхід голосування депутатів. Опозиційні сили були не згодні з цим законопроєктом.

І вже 4 грудня нижня палата парламенту Франції проголосувала за вотум недовіри уряду премʼєр-міністра Мішеля Барньє. Це вперше з 1962 року парламент Франції відправляє уряд у відставку. Крім того, уряд Мішеля Барньє став найменш тривалим з часів заснування Пʼятої Республіки у 1958 році, проіснувавши менше трьох місяців.