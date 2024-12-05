У 2025 році вперше у програмі «Доступні ліки» зʼявляться препарати для дітей

У 2025 році в Україні розширять урядову програму «Доступні ліки». У список вперше потраплять дитячі препарати.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

У держбюджет 2025 року на програму заклали 6,6 мільярда гривень. Це дозволить щонайменше 500 тисячам українців заощадити кошти на лікуванні.

З 2025 року всі аптеки відпускатимуть препарати за програмою «Доступні ліки». Міністерство охорони здоровʼя України вже готує відповідні нормативні зміни. Наразі така послуга працює лише в аптеках, які мають договір з Національною службою здоровʼя України.