У 2025 році вперше у програмі «Доступні ліки» зʼявляться препарати для дітей

У 2025 році в Україні розширять урядову програму «Доступні ліки». У список вперше потраплять дитячі препарати.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
У держбюджет 2025 року на програму заклали 6,6 мільярда гривень. Це дозволить щонайменше 500 тисячам українців заощадити кошти на лікуванні.
З 2025 року всі аптеки відпускатимуть препарати за програмою «Доступні ліки». Міністерство охорони здоровʼя України вже готує відповідні нормативні зміни. Наразі така послуга працює лише в аптеках, які мають договір з Національною службою здоровʼя України.
- З 2024 року урядова програма «Доступні ліки» поповнилася препаратами для лікування психічних розладів, а із серпня 2023 року — тест-смужками для визначення рівня глюкози у крові та знеболювальними для паліативних пацієнтів.
- «Доступні ліки» — це урядова програма, яка діє з 2017 року. Вона допомагає українцям безкоштовно або з доплатою отримати ліки від деяких хвороб.