Нардепка: Директор Нацмузею історії України Андрощук не повернувся із закордонного відрядження

Народна депутатка від партії «Голос» Соломія Бобровська звернулася до Міністерства культури та стратегічних комунікацій через виїзд за кордон директора Національного музею історії України Федора Андрощука — він нібито не повернувся до України.

Про це повідомила Соломія Бобровська.

За її словами, термін відрядження Андрощука нібито завершився ще 20 вересня, але в Україну він не повернувся. У відповіді на депутатське звернення Бобровської зазначили, що Андрощук «загубився на відкритті виставки в Литві».

«Судячи з усього, скористався за призначенням своїми іншими громадянствами, відбув у відрядження в Італію та Швецію, і, згідно з відповіддю на моє депутатське звернення, загубився на відкритті виставки в Литві», — зазначила Бобровська.

Вона закликала міністра культури Миколу Точицького негайно вжити «управлінських рішень» щодо Андрощука.