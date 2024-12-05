Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який повернув конфіскацію майна при укладенні угоди в корупційних злочинах

Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 12243-1, який повернув конфіскацію майна при укладенні угоди в корупційних злочинах. Рішення підтримали 276 парламентарів.

Про це повідомив нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Цей законопроєкт дозволяє ввести конфіскацію майна як додаткове покарання для підозрюваних чи обвинувачених за корупційне чи повʼязане з корупцією кримінальне правопорушення на підставі угоди про визнання винуватості. Це доповнення до 77 статті Кримінального Кодексу України.

Критика законопроєкту

Громадська організація Transparency International Ukraine каже, що механізм конфіскації активів у корупційних справах буде недосконалим. Для цього є декілька причин:

конфіскацією майна як покаранням не можна досягнути цілей стягнення злочинного майна, яке записане на підставних осіб;



спеціальна конфіскація, яка дозволяє стягнути такі активи, досі не в пріоритеті при укладенні угод про визнання винуватості;

чинне законодавство не дозволяє арештувати активи для застосування «розширеної» конфіскації — інституту, який передбачений КПК України для стягнення незаконних статків у засуджених за корупцію та відмивання доходів.

Що передувало

31 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 12039 про угоди зі слідством у корупційних справах. Закон містив норму про конфіскацію майна, але її вілучули пізніше, ухваливши законопроєкт № 11410 про позбавлення державних нагород України.

Після цього норму про конфіскацію майна прописали в законопроєкті № 10242, який передбачав 8 років позбавлення волі за розповсюдження закритих даних із реєстрів. Цей закон міг би, на думку української медіаспільноти, обмежити свободу слова в Україні. Але парламентарі 4 грудня не набрали достатньої кількості голосів, щоб ухвалити законопроєкт. Тому того ж дня зареєстрували окремий документ — саме про норми конфіскації.