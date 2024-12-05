Париж став найпопулярнішим містом світу 2024 року. За ним — Мадрид і Токіо

У рейтингу Top 100 City Destinations за 2024 Париж зберіг звання найпривабливішого міста світу. До трійки лідерів також увійшли Мадрид і Токіо.

Щорічний рейтинг від Euromonitor International повідомляє про найкращі світові результати міста за такими показниками, як туризм, сталий розвиток і економічна ефективність.

Європа домінує в рейтингу із шістьома містами в десятці найкращих. Мадрид займає друге місце, Рим і Мілан — четверте і пʼяте місця, Амстердам — сьоме місце, а Барселона — десяте. Лондон, який минулого року закривав десятку, потрапив лише на 13-те місце, між Сеулом на 12-му і Дубаєм на 14-му. Водночас Лондон має першість після Парижу за найкращою туристичною інфраструктурою, проте поступається за туристичною політикою, охороною здоровʼя та безпекою чи стійкістю.

Париж. Yann Caradec / Flickr

Азіатсько-Тихоокеанський регіон теж продемонстрував високі позиції: Токіо посідає третє місце, Сідней — восьме, Сінгапур — девʼяте. Японська єна досягла рекордно низького рівня відносно основних валют у 2024 році, а це зробило її привабливою пропозицією в усьому світі як для ділових подорожей, так і для туристичних.

Сінгапур. Apple

Єдиним містом США в десятці найкращих став Нью-Йорк — він на шостому місці. Тим часом Лос-Анджелес зайняв 18 місце.

Бангкок визнали найкращим містом за туристичною політикою та привабливістю, а також за кількістю міжнародних прибуттів. Протягом року місто зустріло 32,4 мільйона туристів.

Загалом Euromonitor International відзначає кілька тенденцій 2024 року: туристичні напрямки спростили свої візові процедури та розширили короткостроковий безвізовий в’їзд. Водночас надмірний туризм став глобальною проблемою. У найбільших туристичних містах запроваджують податки, повʼязані з туризмом, і обмеження годин відвідування.

Рейтинг оцінював провідні міста світу та ранжував їх за такими критеріями, як туризм, стійкість, економічні показники, здоровʼя і безпека.