Росіяни атакували Україну балістикою і дронами. ППО збила 30 із 44 безпілотників

У ніч на 5 грудня ППО збила 30 із 44 російських дронів. Ще 12 безпілотників були локаційно втрачені, один полетів у напрямку Білорусі.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Також росіяни вдарили по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що вночі по Нікопольщині вдарили ракетами, дроном-камікадзе та артилерією. Під обстрілом були Нікополь, Покровська й Марганецька громади. Там пошкоджені агрофірма, приватні будинки, господарська споруда й авто, зачепило газогін і лінію електропередачі. Минулося без постраждалих.

ППО працювала в Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.