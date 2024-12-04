Радіодиктант національної єдності без помилок написала лише одна учасниця

Радіодиктант національної єдності 2024 року, який пройшов 25 жовтня, успішно написала тільки одна учасниця — без жодної помилки.

Про це повідомляє «Суспільне. Культура».

Це Христина Гоянюк зі Львова — вона багаторазова переможниця, яка щороку впродовж 25 років бере участь у написанні та не пропустила жодного Радіодиктанту.

Тих, хто написав диктант лише з однією помилкою, немає. А всього двох помилок припустилися кілька учасників:

Тімічева Наталя;

Бондар Андрій (учитель української мови та інформатики Крушинської гімназії Глевахівської селищної ради Київської області);

Перещ Юлія (з Остерського ліцею № 1 Остерської міської ради Чернігівської області);

Крячко Дарина;

Рубежанська Наталія.

Загалом на перевірку надійшло понад 10 тисяч текстів. Більшість із них — електронною поштою (із понад 30 країн), але були й паперові листи. Найстаршому учаснику цьогорічного Радіодиктанту 99 років, а двом наймолодшим — по 7.

День української писемності 2024

День української писемності та мови — державне свято, яке було започатковано 9 листопада 1997 року указом президента Про День української писемності та мови на підтримку «ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства».

Його відзначали в день памʼяті преподобного Нестора-літописця. Він був письменником-агіографом і основоположником давньоруської історіографії, першим істориком Київської Русі. За старим календарем свято припадало на 9 листопада, проте з 2023 року Україна перейшла на новоюліанський календар, і тепер цей день відзначають 27 жовтня.

Цьогоріч українці писали текст «Магія голосу». Авторкою тексту стала українська письменниця Оксана Забужко, а читав його письменник, музикант і військовий Павло Вишебаба.