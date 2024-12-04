Рада схвалила законопроєкт про обмеження діяльності юросіб — бізнес виступає проти нього

Верховна Рада України схвалила в цілому законопроєкт № 11443, що має узгодити з міжнародними стандартами відповідальність юридичних осіб за корупцію.

Про це повідомляє народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За проголосував 261 депутат. Документ вводить у Кримінальний процесуальний кодекс України поняття «тимчасове обмеження діяльності юридичної особи», тобто заборону на певний вид діяльності.

Це захід забезпечення кримінального провадження. Його застосовуватимуть, якщо матимуть «достатні підстави вважати», що в інтересах юрособи вчиняють «дії, які перешкоджають кримінальному провадженню». Тобто, слідчі та прокурори використовуватимуть цю підставу фактично на свій розсуд, пише Судово-юридична газета.

Йдеться про заборону участі в публічних закупівлях, приватизації майна, продовження договору оренди, користування ліцензією, рекламування своїх продуктів та послуг тощо.

Громадський рух бізнесу «Маніфест 42» заявив, що законопроєкт № 11443 порушує статтю 42 Конституції, яка гарантує громадянам право на дозволену законом підприємницьку діяльність. Напередодні «Маніфест 42» попереджав, що в разі ухвалення документа ініціюватиме подання до Конституційного суду.

Прийняття законопроєкту № 11443 зашкодить малому бізнесу і дозволить обмежувати діяльність компаній, вину яких не доведено, переконані члени Українського союзу промисловців та підприємців (УСПП). Там побоюються, що це зумовить скорочення робочих місць і негативно вплине на економіку.

За словами Железняка, схваленням двох документів про відповідальність юросіб та про внесення змін до Податкового кодексу Рада виконала всі зобовʼязання перед ОЕСD — це важливо для подальшого членства України в організації.