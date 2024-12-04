Рада схвалила в цілому закон, що має боротися з підкупом іноземних посадовців

Верховна Рада схвалила в цілому документ № 10319 про внесення змін до Податкового кодексу України. Це має протидіяти корупції в міжнародних ділових операціях.

Про це повідомляє народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За проєкт проголосували 287 парламентарів. Він передбачає податкові заходи, які зроблять неможливим підкуп іноземних посадовців. Зокрема, в одній зі статей Податкового кодексу зʼявиться окремий пункт про вручення хабаря службовцю з іншої країни.

Виявляти та розслідувати такі порушення зобовʼяжуть Національне антикорупційне бюро України. За вручення або обіцянку неправомірної вигоди можуть загрожувати штрафи.

Голова комітету ВРУ з питань податкової політики Данило Гетманцев казав, що до другого читання доопрацювали такі норми: