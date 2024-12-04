ЮНЕСКО визнала українську писанку нематеріальною культурною спадщиною

Організація ЮНЕСКО внесла до списку нематеріальної культурної спадщини людства елемент «Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць».
Про це повідомляє Міністерство культури України.
Рішення ухвалили на 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини, що пройшла в столиці Парагваю Асунсьйоні. Заявку Україна подавала спільно з Естонією.
Як пояснив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, у 2013 році Таллінн визнав писанку об’єктом нематеріальної спадщини своєї країни. Згодом Естонія та Україна спільно звернулися до ЮНЕСКО, аби писанку визнали таким обʼєктом на світовому рівні.
Роботу над номінацією розпочали у 2017 році. Всього вона складається з трьох елементів — «Українська писанка: традиція і мистецтво», «Традиція гуцульської писанки» та «Українська писанка, традиція і мистецтво оздоблення Великодніх яєць».
- Влітку 2024 року традицію створення бойківської писанки булавкою додали до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
- Напередодні цьогорічного Великодня в Україні встановили рекорд з наймасовішого розпису писанок майстрами з різних регіонів країни. Протягом 5 годин 530 учасників виготовили 800 писанок.