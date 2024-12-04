У ніч проти 4 грудня Росія атакувала Україну 50 безпілотниками типу Shahed та іншими БпЛА невстановленого типу.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Дрони запускали з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Орел, Міллерово (РФ).
Українські сили ППО збили 29 ворожих дронів із 50.
Ще 18 безпілотників локаційно втрачені, один полетів у напрямку тимчасово окупованих територій.
Цієї ночі ППО працювала в Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.