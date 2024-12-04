Уперше в Намібії президентом стане жінка

У Намібії президентом вперше стане жінка. На президентських виборах ще в першому турі перемогла віцепрезидентка Нетумбо Нанді-Ндаітва.

Про це повідомляє AP та BBC.

Нанді-Ндаітва перемогла, набравши 57% голосів, а її найближча суперниця Пандулені Ітула з партії «Незалежних патріотів за зміни» отримала 26%.

«Нація Намібії проголосувала за мир і стабільність», — сказала Нанді-Ндаітва, передає Reuters.

Правляча партія країни SWAVO, що перебуває при владі вже 34 роки — з моменту здобуття незалежності країни від апартеїду в Південній Африці в 1990 році, також зберегла свою парламентську більшість з невеликим відривом.

Правляча партія отримала 51 з 96 місць. А «Незалежні патріоти за зміни» стануть опозицією з 20 місцями.

Вибори провели минулого тижня, але через деякі технічні збої та брак бюлетнів голосування продовжили до 30 листопада в суботу.

Тоді опозиційні партії заявили, що продовження є неконституційним, і деякі з них пообіцяли об’єднатися в судовому зверненні щодо визнання виборів недійсними.

Виборча комісія Намібії, яка проводила вибори, відхилила заклики опозиції повторити голосування.

Через це більшість опозиційних партій, зокрема «Незалежні патріоти за зміни», бойкотували оголошення результатів у вівторок, 3 грудня, увечері у столиці країни.