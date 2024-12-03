Депутати підтримали закон, за яким 17-річні автоматично ставатимуть на військовий облік

Верховна Рада України в першому читанні проголосувала за законопроєкт № 12076, який пропонує автоматично ставити на військовий облік громадян при досягненні 17-річного віку.

Про це повідомили парламентська пресслужба та пресслужба Міноборони.

Якщо за закон проголосують у другому читанні, а потім його підпише президент, то юнакам не знадобиться звертатися до ТЦК чи проходити медогляд — лише пройти ідентифікацію у застосунку «Резерв+». Потім там згенерується військово-обліковий документ.

У пояснювальній записці зазначають, що такі зміни потрібні в умовах воєнного стану, бо не всі громадяни України призовного віку можуть особисто прибути у визначений час до відповідних ТЦК і стати на військовий облік призовників. Наприклад, вони перебувають за кордоном, на тимчасово окупованій території, на території, де йдуть бойові дії тощо.

Також закон передбачає, що командири військових частин, керівник розвідувального органу, керівники Центрального управління або регіонального органу СБУ також зможуть видавати накази про призов резервістів та військовозобов’язаних на службу за призовом під час мобілізації, на особливий період — у день призову та зарахування до списків військової частини.

Жінок, які захотіли проходити базову військову службу, братимуть на військовий облік призовників. А коли вони пройдуть базову військову службу — візьмуть на військовий облік військовозобов’язаних.