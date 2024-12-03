Китай обмежує експорт до США у відповідь на американські заборони

Китай заборонив експорт матеріалів високотехнологічного та військового призначення до США. Це сталося після того, як Адміністрація президента США Джо Байдена посилила технологічні обмеження щодо Пекіну.

Про це передає Bloomberg.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що до Штатів більше не постачатимуть галій, германій, сурму та надтверді матеріали. Також Пекін посилить контроль над продажем графіту.

Ці матеріали використовують у виробництві напівпровідників, супутників, окулярів нічного бачення та багатьох інших приладів.

У Bloomberg вважають, що це китайська відповідь на те, що Вашингтон заборонив продаж до Китаю мікросхем памʼяті з високою пропускною здатністю, виготовлених американськими та іноземними компаніями. Метою є уповільнити розвиток Китаєм передових напівпровідників і систем штучного інтелекту, які можуть використати військові.

Китай — головний світовий постачальник десятків найважливіших мінералів. Тому США непокоїть його домінування — Китай встановив контроль над експортом галію та германію ще минулого року. Через що відбувся стрибок цін, який перевернув торговельні потоки. Американські виробники були змушені шукати альтернативні поставки, а шахтарі — розробляти нові родовища.

«Ми закликаємо американську сторону зробити більше речей, які допоможуть стабілізувати двосторонні відносини, і сподіваємося, що нова адміністрація зробить хороший перший крок у взаємодії між Китаєм і США в наступні чотири роки», — сказав міністр закордонних справ Ван Ї.

В останні роки між Китаєм і США посилюється торговельна напруженість. Вона виражається у взаємних митах, обмеженнях на імпорт і експорт, а також у конкурентній боротьбі за технологічне лідерство. І Пекін, і Вашингтон активно впливають на міжнародну торгівлю, тому їхні двосторонні обмеження впливають і на інші країни.

Разом з тим напруженість посилюється через розбіжності в геополітичних інтересах. Одне з ключових питань — Тайвань. Китай погрожує «повернути» Тайвань, який є союзником США. Правляча Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території. Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Президент США Джо Байден казав, що Штати захищатимуть Тайвань у разі нападу на нього.