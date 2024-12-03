У Японії керівник банку зменшив собі зарплату після того, як його працівник намагався убити клієнта

У Японії керівник банку Nomura Кентаро Окуда зменшив собі зарплату на 30% після того, як його працівник намагався убити клієнта.

Про це пише The Guardian.

Окуда, який очолює банк Nomura з 2020 року, скоротить собі зарплату на 30% протягом наступних трьох місяців. Це також стосуватиметься кількох інших топменеджерів банку.

Рішення про скорочення зарплат ухвалили після того, як одному з колишніх співробітників Nomura висунули звинувачення в замаху на вбивство клієнта, пограбуванні та підпалі.

За даними слідства, експрацівник Nomura поїхав до будинку подружжя в Хіросімі. Там він накачав літнє подружжя клієнтів банку наркотиками, а потім вкрав їхню готівку — близько $120 тисяч — та підпалив будинок. Його звільнили у серпні, а поліція оголосила звинувачення.

Після цього банк пообіцяв змінити принципи роботи — зокрема, завчасно виявляти «неправомірну» поведінку працівників, а ще посилити нагляд за ними під час відвідин клієнтів у їхніх домівках.

На пресконференції 3 грудня Окуда та троє інших керівників банку вибачилися. Окуда сказав: «Ми хотіли б щиро попросити вибачення у жертв, а також у багатьох інших причетних людей за завдані незручності та занепокоєння. Нам справді шкода».

Компанія також оновить процеси найму персоналу, а ще введе етичні тренінги для працівників.