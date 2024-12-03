Між Фінляндією і Швецією обірвався інтернет-кабель

Між Швецією та Фінляндією обірвалися два кабелі мережевої компанії Global Connect.
Про це пишуть Aftonbladet і Helsingin Sanomat.
За словами прессекретаря шведського управління пошти і телекомунікацій (PTS) Пітера Екстедта, обрив стався на території Фінляндії у двох місцях у районі Гельсінкі на відстані 3—4 кілометрів.
За даними представника шведської компанії Global Connect Нікласа Екстрема, один обрив стався в Еспоо, інший — у Віхті. Одну несправність уже усунули, над іншою працюють. Від збоїв, за його словами, постраждали близько 6 000 домогосподарств у Фінляндії. У Швеції проблем не фіксували.
Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін спочатку сказав, що є підозра, що обрив кабелів був навмисним. Однак фінська поліція пізніше заявила, що зараз кримінального розслідування щодо прориву кабелю нема.
Директор служби безпеки телекомунікаційної компанії Elisa Якко Валленіус заявив, що пошкодження кабелю у Віхті не було диверсією. За його словами, екскаватор, який працював на кабелі, випадково перерізав його. Водій екскаватора, який пошкодив кабель, повідомив про інцидент «з власної ініціативи».
- У середині листопада стало відомо про пошкодження підводних телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі між Фінляндією та Німеччиною, Швецією та Литвою. Данські військово-морські сили затримали за підозрою в причетності до пошкоджень китайський суховантаж Yi Peng 3.
- Пізніше американська газета The Wall Street Journal повідомила, що європейські слідчі підозрюють капітана китайського суховантажу в навмисному пошкодженні. За версією слідства, кабелі пошкодились, бо судно тягло якір по дну протягом понад 180 кілометрів, і «вкрай малоймовірно», що капітан не помітив би цього. Також слідчі зʼясовують, чи працював капітан із російською розвідкою.