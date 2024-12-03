Між Фінляндією і Швецією обірвався інтернет-кабель

Між Швецією та Фінляндією обірвалися два кабелі мережевої компанії Global Connect.

Про це пишуть Aftonbladet і Helsingin Sanomat.

За словами прессекретаря шведського управління пошти і телекомунікацій (PTS) Пітера Екстедта, обрив стався на території Фінляндії у двох місцях у районі Гельсінкі на відстані 3—4 кілометрів.

За даними представника шведської компанії Global Connect Нікласа Екстрема, один обрив стався в Еспоо, інший — у Віхті. Одну несправність уже усунули, над іншою працюють. Від збоїв, за його словами, постраждали близько 6 000 домогосподарств у Фінляндії. У Швеції проблем не фіксували.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін спочатку сказав, що є підозра, що обрив кабелів був навмисним. Однак фінська поліція пізніше заявила, що зараз кримінального розслідування щодо прориву кабелю нема.

Директор служби безпеки телекомунікаційної компанії Elisa Якко Валленіус заявив, що пошкодження кабелю у Віхті не було диверсією. За його словами, екскаватор, який працював на кабелі, випадково перерізав його. Водій екскаватора, який пошкодив кабель, повідомив про інцидент «з власної ініціативи».