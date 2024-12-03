«Укрпошта» виплачуватиме гроші за програмою «Зимова єПідтримка» з 4 грудня

Починаючи з 4 грудня «Укрпошта» почне виплачувати по 1 000 гривень українцям за програмою «Зимова єПідтримка». Кошти не можна буде отримати готівкою.

Про це повідомляє генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Гроші від «Укрпошти» отримають понад 2 мільйони одержувачів пенсії та соцвиплат. Це люди старше 60 років та люди з інвалідністю І та ІІ груп.

Якщо вони не отримують виплати в «Укрпошті», то мають звернутися в банк або оформити допомогу в «Дії». Нарахування відбудуться автоматично за списками від Мінсоцполітики та Мінекономіки.

«Не треба нічого заповнювати та бігти у відділення. Усе, що потрібно, — дочекатися візиту своєї листоноші або свого дня отримання пенсії у відділенні, і ми допоможемо отримати цю допомогу», — каже Ігор Смілянський.

Виплату за програмою «Зимова єПідтримка» не видають готівкою. Оператори відділення можуть допомогти сплатити комунальні платежі, поповнити мобільний, придбати їжу та побутову хімію, оформити передплату українських видань і замовити ліки українського виробництва. У відділеннях пошти також можна використати підтримку на донат для ЗСУ.

Раніше Володимира Зеленського закликали переглянути цю програму від держави. Відповідна петиція набрала понад 25 тисяч підписів. Її ініціатор заявив про недоліки програми — зокрема, про «дисонанс» між підвищенням податків і додатковими витратами, а також про відсутність адресності виплат.