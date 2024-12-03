Шаміль Крутков став новим командиром 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр»

Новим командиром 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» призначили 27-річного Шаміля Круткова — заступника попереднього командира Павла Паліси.

Про це йдеться на сторінці 93 ОМБр у Facebook.

Крутков сказав, що для нього очолити одну з найбільш потужних і стійких бригад в Україні — це честь. Він також подякував попередньому командиру за його внесок у захист України.

Шаміль Крутков.

Шаміль Крутков вчився в Національній академії сухопутних військ у Львові. У 2021 році президент України Володимир Зеленський нагородив його медаллю «За військову службу Україні», а у 2022-му — орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Колишній командир бригади полковник Павло Паліса подякував підлеглим за 23 місяці спільної служби та нагородив бійців бригади. Саме він командував діями бригади під час оборони Бахмуту.

Тепер Паліса буде заступником керівника Офісу президента. Про відповідне призначення повідомив президент України 29 листопада.

«Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті. І мені потрібна саме така людина, щоб точно знати в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту», — так Володимир Зеленський прокоментував його призначення.