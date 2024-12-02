Медійники й правозахисники закликають Раду не голосувати за закон, який може обмежити свободу слова

Медіарух, медійні та правозахисні громадські організації України, а також голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликають депутатів не голосувати за законопроєкт № 10242, який у нинішній редакції, на їхню думку, несе загрозу свободі слова, журналістам і викривачам корупції.

Про це йдеться у спільній заяві, а також публікації Юрчишина.

Документ посилює і впроваджує кримінальну відповідальність (8 років увʼязнення) за розголошення у вільному доступі конфіденційної інформації з публічних реєстрів у період воєнного стану. Механізмів захисту для тих, хто розголошує конфіденційну інформацію зі суспільним значенням, немає.

Медійники, правозахисники й очільник Комітету вважають, що законопроєкт можуть використати як інструмент для переслідування журналістів. Зокрема, він пропонує запровадити можливість прослуховування й стеження за журналістами.

«Прикладами розслідувань, автори яких можуть бути притягнуті до відповідальності за нормами цього законопроєкту, є матеріали про схеми виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану або про збагачення представників прокуратури», — додають у заяві.

Законопроєкт подають як виконання вимог ЄС, однак, на думку заявників, він суперечить принципам свободи слова, захисту журналістських джерел і викривачів, закріпленим у міжнародних документах, зокрема в Європейському акті про свободу медіа.

«Згідно з ним, якщо журналіст-викривач або його джерело в правоохоронних органах пробʼє по базі власника нового дорогого авто — то вісім років отримає журналіст або джерело, а не корупціонер. Вісім років отримає журналіст, якщо покаже, що посадовець незрозумілим чином перетнув кордон. В Україні є фантастично круті журналісти-розслідувачі, роботу яких просто вб’ють цим драконівським законопроєктом. І зроблять великий подарунок любителям корупції», — переконаний Ярослав Юрчишин.

Учасники Медіаруху, медійні та правозахисні громадські організації просять міжнародні організації та правозахисників долучитися до оцінки цього законопроєкту і висловитися про його вплив на свободу слова в Україні.