Олександра Карасевича призначили держсекретарем МЗС України

Олександра Карасевича призначили на посаду державного секретаря Міністерства закордонних справ України.

Про це повідомили в МЗС.

МЗС України

Олександр Карасевич розпочав свою дипломатичну кар’єру в МЗС України у 2003 році.

Він працював консулом України в Торонто, заступником Постійного представника України при Раді Європи, директором Департаменту міжнародних організацій МЗС України, директором Департаменту зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента України, а також послом України в Нідерландах.

Перед цим уряд своїм розпорядженням звільнив Олександра Банькова з посади державного секретаря МЗС. А президент України Володимир Зеленський звільнив Карасевича з посади посла в Нідерландах і постійного представника України при Організації із заборони хімічної зброї.