В Україні запрацювала система миттєвих переказів. Ось як це працює

В Україні з 1 грудня запрацювала нова версія системи електронних платежів Національного банку України — СЕП-4.1 з можливістю миттєвих кредитових переказів. Вони вже доступні в 10 банках.

Про це повідомив Нацбанк.

Миттєві перекази СЕП доступні для всіх, хто підключений до системи: банків, небанківських надавачів платіжних послуг, Державної казначейської служби України.

Переказ може зробити як фізична, так і юридична особа. Максимальна сума одного платежу — 100 тисяч гривень, а час — не більше 10 секунд.

Завдяки миттєвим переказам українці отримають швидке зарахування коштів у реальному часі — це важливо, зокрема, під час оплати за товари та послуги. Також це сприятиме прискоренню цифровізації фінансових послуг України та розвитку безготівкових розрахунків.

У Нацбанку очікують, що миттєві перекази посилять конкуренцію між платіжними системами та сервісами, а ще забезпечать інтеграцію з міжнародними системами миттєвих переказів, зокрема Європейського Союзу, у майбутньому.

До миттєвого переказу СЕП вже підʼєдналися такі банки:

Національний банк України;

АТ «Ощадбанк»;

«Ощадбанк»; АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;

АТ «СКАЙ БАНК»;

АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»;

АТ «УКРСИББАНК»;

АТ «Укрексімбанк»;

АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;

АТ «СЕНС БАНК»;

АТ «АЛЬТБАНК»;

АТ «Ідея Банк».

Миттєвий переказ — це платіжна операція, завдяки якій через СЕП кошти миттєво зараховують на рахунок отримувача. Така платіжна операція передбачена змінами до закону України «Про платіжні послуги», що набрали чинності 8 листопада.