Україна не може бути запрошена в НАТО без окупованих територій — Зеленський

До Північноатлантичного альянсу не може бути запрошена частина території України без окупованих територій, адже це означало б визнати їх російськими, вважає Володимир Зеленський.

Під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою очільник держави наголосив, що Київ ніколи юридично не визнає окупації українських регіонів Москвою.

«Це наші землі, це наші люди. Тимчасово окуповані частини України. Безумовно, дуже хотілося б, щоб більшість [територій] повернулася дипломатичним шляхом. Я не впевнений, що Путін це розуміє, але хочу, щоб цивілізований світ у більшості своїй це розумів», — каже Зеленський.

Що стосується запрошення до НАТО, то його має отримати вся Україна, а не її частина, переконаний президент. Він визнав, що під час війни стаття 5 договору Північноатлантичного союзу не може діяти на всіх територіях України. Союзники проти ризику їхнього залучення у конфлікт з Росією.