У листопаді РФ втратила понад 45 тисяч військових — це рекорд від початку повномасштабної війни

Протягом листопада 2024 року російська армія зазнала в Україні найбільших безповоротних і санітарних втрат у живій силі за місяць від 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Йдеться про 45 720 військових. Це чисельність умовно понад трьох мотострілецьких дивізій Сухопутних військ армії РФ, підкреслили у відомстві.

«За даними Генерального штабу ЗСУ, в листопаді упродовж однієї доби наші воїни «задвохсотили» та «затрьохсотили» 2 030 ворожих солдатів. Це також найвищий показник втрат ворога за добу від 24 лютого 2022 року», — додали в МО.

Сили оборони у листопаді також уразили 307 танків Росії. Це найвищий показник за осінь: у вересні знищили або підбили 291 ворожий танк, у жовтні — 279. У танковому батальйоні РФ 31 машина, тож за останній місяць осені Кремль втратив майже 10 таких батальйонів. Орієнтовна вартість техніки еквівалентна $450 мільйонам.

Українські військові уразили 899 бойових броньованих машин ворога вартістю щонайменше пів мільярда доларів. Це майже чотири мотострілецькі дивізії. Загальні втрати ворога в озброєнні та техніці за останній місяць осені оцінили у $3 мільярди.