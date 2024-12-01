Сили ППО збили 32 ворожих дрони із 78

У ніч проти 1 грудня військові РФ атакували Україну 78 дронами типу Shshed та іншими безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українським силам ППО вдалося збили 32 безпілотники, ще 45 дронів локаційно втрачено, а один — досі в повітряному просторі України.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Цієї ночі ППО працювала в Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.