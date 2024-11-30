У ЄС провели опитування, як європейці ставляться до підтримки України. Ось результати

Міжнародний проєкт регулярних опитувань громадської думки «Євробарометр» запитав європейців про їхнє ставлення до підтримки України у війні.

Про це передає пресслужба ЄС.

Майже дев’ять європейців з десяти (87%) погоджуються, що варто надавати гуманітарну допомогу людям, які постраждали від війни.

Ще 71% опитаних громадян ЄС підтримують економічні санкції проти російського уряду, компаній і людей, які блок запроваджує за підтримку чи участь у повномасштабній війні проти України.

Також 68% європейці погоджуються, що Україні слід передавати й фінансову допомогу. Водночас 58% згодні, щоб ЄС фінансував закупівлю та постачання військової техніки для України. І тим часом шість з десяти схвалюють надання Україні статусу кандидата ЄС.

На думку 31% європейців, війна в Україні — найважливіше питання на рівні ЄС. За ним слідують імміграція (28%) і міжнародна ситуація з (22%). Ще 76% європейських респондентів погоджуються, що вторгнення Росії України — це загроза безпеці ЄС.

«Євробарометр» проводили з 10 жовтня по 5 листопада 2024 року в 27 державах-членах. У ньому взяли участь 26 525 громадян ЄС. Інтервʼювали людей також у дев’яти країнах-кандидатах і потенційних кандидатах (усіх, крім України) та Сполученому Королівстві.