Генштаб: Сили оборони України за добу ліквідували 1 740 окупантів і 23 артсистеми

За минулу добу, 2з листопада, РФ лишилася без 1 740 військових убитими й пораненими, а також десятків одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України знищили ще пʼять танків, 12 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, один засіб ППО, дві реактивні системи залпового вогню, 42 дрони оперативно-тактичного рівня, 72 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Загалом від 24 лютого 2022 року Росія втратила понад 740 тисяч військових убитими та пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.