Військовому Сергію Гнезділову, який публічно пішов у СЗЧ, продовжили арешт

Військовослужбовцю 56 окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який самовільно залишив службу і публічно про це повідомив, продовжили тримання під вартою до 15 січня 2025 року.

Про це пише «Суспільне» із зали суду.

Прокурор зазначив, що правоохоронці не встигнуть закінчити досудове розслідування до 9 грудня, як визначив Печерський суд у жовтні. А тому потрібно продовжити запобіжний захід Гнезділову.

Натомість адвокати Гнезділова виступив проти клопотання сторони обвинувачення. Сторона захисту визнає, що Гнезділов самовільно залишив частину, але не погоджується з тим, що він вчинив дезертирство, яке йому інкримінує прокуратура.

Що передувало

Сергій Гнезділов — 24-річний військовослужбовець, який прийшов у ЗСУ у 2019 році. Його трирічний контракт мав закінчитися в березні 2022 року.

Усі ці роки він воював у 56 мотопіхотний Маріупольській бригаді. 19 вересня 2024 року Гнезділов пішов у СЗЧ (самовільно залишив частину) і за два дні публічно оголосив про це у фейсбуку. Він пояснив, що так хоче привернути увагу до проблеми, коли одні воюють безстроково, а інші не планують мобілізуватись. Уже 9 жовтня Гнезділова затримали. Наступного дня йому оголосили підозру в дезертирстві. Під варту військового відправили 11 жовтня.

На ютуб-каналі «Бабеля» вийшло інтервʼю Сергія, де ми озвучили обвинувачення й аргументи різних сторін. Ось головні тези розмови, обовʼязково подивіться повну версію.