Україна повернула тіла 502 полеглих оборонців

На підконтрольну уряду України територію повернули тіла 502 полеглих військових.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Вдалося репатріювати 397 загиблих бійців з Донецького напрямку, з Луганського — 24, із Запорізького — 64, з моргів на території РФ — 17.

Повернення тіл — це спільна робота співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ, Об’єднаного центру СБУ, МВС України, Офісу уповноваженого з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур сектора безпеки та оборони України.

Також Координаційний штаб подякував за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста і військовим ЗСУ, які перевозили полеглих, організували передачу тіл.

Координаційний штаб разом з експертами будуть встановлювати особи загиблих.